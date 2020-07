Gattuso: "Punto guadagnato per la gara fatta, il Bologna ci ha messo in difficoltà. Testa al Barcellona? E' una scusa, l'atteggiamento è sbagliato"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Dall'Ara, al termine della gara pareggiata col Bologna:

“Con il Milan giocata molto bene la partita, sia tecnicamente che tatticamente. Oggi partita diversa: primo tempo benino, secondo tanta fatica. Abbiamo concesso tanto agli avversari ed il Bologna ci ha messo molto in difficoltà; penso che il pareggio sia un punto guadagnato per la partita fatta.

Testa al Barcellona? Per me sono solo scuse, alibi, le motivazioni che non ci sono. Dobbiamo giocare e prepararci per la partita contro il Barcellona dell’8 agosto; con prestazioni così non andiamo avanti, posso capire se qualche giocatore si sente stanco perché si gioca tanto. Dobbiamo tornare a qualche settimana fa, l’atteggiamento non deve essere quello che ho visto oggi.

Milik e Lozano? Non mi piace parlare dei singoli, siamo una squadra. Parlo di tutti ed oggi la prestazione è stata al di sotto di quanto dimostrato fino ad ora.“