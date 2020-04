Gattuso: "Nel 2012 potevo andare al Boca Juniors, mia moglie non ha voluto"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Fox Sports Gennaro Gattuso, qualche tempo fa, rivela un retroscena della fase finale della sua carriera. Il tecnico del Napoli era stato a un passo dal trovare l'accordo con il Boca Juniors, ma l'operazione sfumò sul più bello a causa di un motivo extra-calcistico:

"Non è un segreto che ho sempre ammirato il Boca Juniors. Sono stato fortunato a giocarci contro una finale di Coppa Intercontinentale e una partita amichevole in Germania. Nel 2012 sono stato vicino ad andare proprio al Boca. Ma ho una donna a casa, non mi ha lasciato andare. I miei ragazzi erano molto giovani e non era la situazione familiare ideale per andare. Poi quell'anno avevo anche un problema agli occhi, per andare là bisogna essere al 100% e cosi decisi di non andare".