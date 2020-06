Gattuso: "Milik? C'è un problema contrattuale, i soldi non sono i miei! La squadra è cresciuta, Ghoulam meritava l'occasione! Era la partita di Lozano, magari la prossima è di Younes..."

A DAZN, nel post partita di Hellas Verona-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso:

“Lozano e Callejon trattati in modi diversi ma che fanno parte al 100% del Napoli? Tutti i miei giocatori fanno parte della rosa, la squadra sta facendo bene. Era la partita di Lozano, magari alla prossima può essere quella di Younes: i cinque cambi ci danno una mano.

Il rancore? Non mi piace portarne, ma quando si fa parte di un gruppo bisogna avere una sola direzione, in campo bisogna allenarsi al 100% e quando finisce la seduta il rancore non c’è ma c’à la volontà di pedalare.

Vedere qualcosa in più? Riduttivo dire che siamo stati solo compatti, li abbiamo fatto correre ed in campionato in pochi hanno giocato bene col Verona. Abbiamo fatto una grandissima partita, secondo me.

Solidità difensiva e praticità sulle palle inattive crescita che si vede? Da un po’ mi sento che la squadra sia cresciuta, contro l’Inter abbiamo faticato perchè sono molto fisici. Però il Napoli è in salute, sa palleggiare bene e possiamo ancora migliorare, magari non forzando le giocate. Vedo una squadra che tiene bene il campo, dobbiamo essere bravi con i terzini quando ci stacchiamo e teniamo la palla coperta, dobbiamo migliorare questo aspetto.

Preparazione? Le prime due settimane abbiamo messo una bella base aerobica, abbiamo perso un po’ di tempo sull’uscita dal pressing avversario ed abbiamo studiato un paio di cose. Ringrazio la società perchè ci ha messo a disposizione il materiale a casa dei calciatori, che si sono presentati in ottime condizioni al ritorno.

Ghoulam? Faouzi dava poca continuità agli allenamenti perchè aveva piccoli problemi fisici, adesso ne sta dando e sta facendo volumi importanti. In questo momento non dimentichiamo che due anni fa era al top del mondo, per come si sta allenando si merita l’occasione che ha avuto oggi.

Milik? I soldi non sono miei, parlo col direttore e col presidente. C’è un problema contrattuale, ma se vuole firmare a me fa piacere: ce ne sono pochi più forti di lui da prendere, ho rispetto per lui”