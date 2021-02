D'Amico (agente): "Gattuso? Non so se resterà a fine stagione, presto parlerà con ADL..."

Napoli Calcio - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Andrea D’Amico, agente Fifa che ha lavorato per portare Osimhen in Italia. “Osimhen è tranquillo. Lavora ale dipendenze di Gattuso, ascoltando i consigli dell’allenatore. Su variante Covid o altro, non sono io a dovermi esprimere”. In carriera D’Amico ha curato pure gli interessi di Gattuso. “Rino è concentrato sul Napoli. La squadra azzurra ha la struttura per andare in fondo in tutte le competizioni a cui sta partecipando. Non so se Gattuso resterà anche nella prossima stagione. Credo che più avanti De Laurentiis e Gattuso prenderanno una decisione in un senso o nell’altro”.