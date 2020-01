Gattuso entusiasta: "Lobotka anche mezzala come Verratti. Demme che colpo, bravi i dirigenti" [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Oggi alle ore 12,30 vi è stata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della partita casalinga contro la Fiorentina, eccone un estratto.

"Lobotka? Lo abbiamo preso perchè è forte, se era scarso...mica siamo pazzi (ride, ndr). Sappiamo cosa ci può dare, a differenza di Demme può fare vertice basso e mezzala. È diverso da Diego, che gioca a due tocchi: Lobotka è un portatore di palla, alla Verratti. Gli piace saltare l'uomo anche da vertice basso, fanno lo stesso ruolo ma lo interpretano diversamente: nell'ultima col Celta Vigo ha giocato da mezzala sinistra, non ci inventiamo nulla. Demme schermo perfetto davanti alla difesa? Non è un caso essere capitani del Lipsia per anni, sono stati bravi i dirigenti a prenderlo. Lui voleva venire qui: spesso ha giocato a due in mezzo al campo, ci sta che commetta ancora qualche errore. Ha grande personalità, sa tenere il campo e ha la cattiveria giusta: può darci una grande mano, sia lui che Lobotka".