Gattuso elogia Hysaj: "Pochi sono come lui per giocare come voglio io" [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Oggi alle ore 12,30 vi è stata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della partita casalinga contro la Fiorentina, eccone un estratto.

"Stiamo lavorando sia a sinistra che a destra, anche se sviluppiamo maggiormente a sinistra per ora. Ghoulam? Faouzi l'altro giorno ha provato a lavorare con noi, ancora non sta benissimo e non riesce a dare continuità ai lavori tecnico-tattici: non è al 100%, sta soffrendo. Hysaj a sinistra? È facile dire di voler acquistare qualcuno, ma non ce ne sono molti che interpretano meglio di lui il ruolo. È agevolato dal fatto di aver giocato per tanti anni sulle due fasce, con il meccanismo di gioco, e sta facendo bene"