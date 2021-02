Gattuso a Sky: "Abbiamo fatto tutto noi! Non riusciamo a finalizzare, da troppo tempo ci portiamo dietro questo problema. Champions la priorità"

Ultime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Abbiamo fatto tutto noi oggi. Complimenti alla squadra per quello che ha fatto. E' un dato che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, creiamo tante occasioni ma non riusciamo a finalizzare. Non è la prima volta che sbagliamo in impostazione. Ci sta, fa parte del gioco perché non ci alleniamo più. Bisogna guardare avanti, deve bruciare e c'è preoccupazione perché non è la prima partita che perdiamo in questo modo. Mercoledì abbiamo una partita difficile ma la priorità per tutti è la Champions League che è fondamentale per il club visto il momento che stiamo vivendo. Mancano brillantezza e lucidità, mancano anche alcuni calciatori.

Le partite si preparano in pochissimo tempo. Devi avere la fortuna di perdere meno calciatori possibile. Non vale solo per noi ma per tutte le squadre. Juventus? Testa all'Atalanta, una squadra molto difficile. Poi ci penseremo... Nel calcio ci sta di perdere partite quando non lo meriti. Posso solo ringraziare la squadra per la prestazione. Gli errori ci stanno, un calciatore può sbagliare. Ma per la prestazione non posso dire nulla ai ragazzi. Oggi abbiamo giocato con il 4-3-3. Con l'Atalanta abbiamo cambiato modulo perché ho solo due interni di centrocampo visto che Lobotka, Demme e Bakayoko non possono fare le mezze ali. Con l'Atalanta temevo la scoppola ed ho cambiato sistema di gioco.

Guarderò i calciatori negli occhi per vedere se ancora ne hanno, quello che possono dare. Devo tirarli su, non è il massimo vedere tutti i calciatori a testa in giù nello spogliatoio. Ci prendiamo le brutte parole ma oggi c'è pochissimo da rimproverare alla squadra per la prova offerta".