Calcio Napoli - Rudi Garcia ha risposto in conferenza stampa ad una domanda relativa a Tousart dell'Hertha Berlino:

"Tousart? Forse sì. Io mi diverto a leggere alcune notizie di mercato! A volte leggere le notizie mi può dare anche idee per la squadra| (ride ndr.). Ho parlato di profili, non mi va di parlare di nomi. Vi ricordo inoltre che io sono in costante contatto con Maurizio Micheli e inoltre è arrivato anche il DS Mauro Meluso. Ora abbiamo più menti su cui poter contare per il mercato".