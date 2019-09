Gandini: "De Laurentiis è un innovatore ma dovrà adattarsi al contesto europeo! Non ce l'ho con lui, svolgerà un ruolo importante..."

A Radio Marte è intervenuto Umberto Gandini, dirigente sportivo ex membro del comitato per le competizioni europee dell'ECA

"Non ce l'ho con De Laurentiis, nonostante abbia preso il mio posto. Esistono varie componenti e quella che il presidente del Napoli va ad occupare è tra le più importanti perchè permette ai rappresentanti del club di dialogare con la dirigenza della UEFA. Avevo terminato il mio ciclo poi il consiglio eletto oggi ha definito nuovi ruoli e auguro a De Laurentiis i migliori successi. De Laurentiis è un innovatore e le sue idee troveranno grande attenzione, ma nel contesto europeo hai a che fare con regole, confini e convenzioni in cui bisogna adattarsi e Aurelio dovrà essere bravo anche nel capire come e quando presentarle.

Spendere nel mercato più di prima nel talento è un segnale importante perchè significa che si vuole migliorare il risultato sportivo. Vedo però sempre più risorse destinate ai calciatori e meno alle strutture.

Stimo De Laurentiis che sta facendo crescere il Napoli ogni anno: essere stabilmente tra le prime posizioni è un segnale di forza. Aurelio ha saputo scegliere i suoi allenatori, prima Sarri e poi Ancelotti, senza dimenticare i calciatori che sono arrivati a Napoli e lo stesso Koulibaly è diventato un grandissimo giocatore grazie a Sarri".