Gamberini: "Rrahmani prototipo del difensore moderno. Koulibaly è un fuoriclasse, ma Juan Jesus non l'ha fatto rimpiangere finora"

Alessandro Gamberini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Bologna ed il Napoli hanno entrambe voglia di vincere per consolidarsi in classifica. E' un momento delicato per tutti, il Covid ha colpito tante squadre. Penso conteranno più le motivazioni che la parte atletica oggi. Rrahmani lo conoscevo perchè ha giocato a Verona e lo consideravo già un ottimo difensore. E' stato bravo a non subire il salto in una big, si sta ritagliando meritatamente un ruolo da protagonista. E' il prototipo del difensore moderno, con Koulibaly è tra le coppie più forti del campionato. Kalidou è un fuoriclasse assoluto, la sua assenza è stat rimpiazzata bene da Juan Jesus"