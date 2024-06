Galliano spoilera il nuovo allenatore del Monza: "Probabilmente sarà lui"

Nuovo allenatore Monza, chi prenderà il posto di Raffaele Palladino? Lo ha spoilerato ufficiosamente direttamente Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, nel corso di una conferenza stampa su un'etichetta di vini dedicata a suo nome.

Ecco le dichiarazioni riportate da TMW:

"Nesta sarà probabilmente l'allenatore del Monza. Deve risolvere le sue cose con la Reggiana, che è una società amica. Teniamo dunque una bottiglia in fresco, ma la situazione dovrebbe risolversi positivamente. Non voglio anticipare i tempi ma secondo me ci vorrà poco tempo. Nesta sarà molto probabilmente il nostro allenatore".