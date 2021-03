Galeone: "Allegri al Napoli è possibile, dipende dal progetto di De Laurentiis. A Max piacciono molto Lozano e Fabian"

Napoli - Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli ed Udinese e personaggio molto vicino a Massimiliano Allegri, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Massimiliano Allegri ha un buon rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, si sente spesso con il patron azzurro. Panchina del Napoli in caso di Champions? Beh, il Napoli è il Napoli, mica una squadra qualsiasi? Potrebbe essere una buona ipotesi per lui e la squadra partenopea. Esperienza internazionale? Quella si acquista con i calciatori forti, i giocatori di grande livello a Napoli li ha portati Rafa Benitez, Higuain, Albiol, Mertens, Ghoulam, Callejon. Tutti giocatori di grande livello. Koulibaly? E' diventato tale grazie ad un professore di calcio come Raul Albiol, lui era veramente straordinario. Max stravede come me per Hirving Lozano, ma anche per Fabian Ruiz, ne ha di grandi giocatori il Napoli. Allegri al Napoli? Certo che è possibile, dipenderà dai programmi ed i progetti del patron".