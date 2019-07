Gaetano, l'agente: "Tante squadre si sono interessate a lui, ma non escludo una permanenza a Napoli"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giulio Dini, procuratore di Gaetano “A Dimaro c’è un bel clima non solo per i tifosi che sono in vacanza, ma perché c’è serenità nel club che sta lavorando bene, mi ha fatto una bellissima impressione. Il lavoro che sta facendo Ancelotti è provare Gianluca Gaetano in un ruolo diverso e utilizzato in questa nuova posizione può essere una risorsa in più. Nell’amichevole col Benevento ha coperto una posizione di campo diversa e c’è stata una soddisfazione reciproca. Il futuro di Gaetano? Non c’è fretta, non vuole trovare una sistemazione diversa da Napoli. Viviamo questo periodo con curiosità, interesse, ma anche con la consapevolezza di avere dei mezzi da giocarsi. Poi, le valutazioni le faremo col club strada facendo, sapere cosa accadrà domani non è una priorità. Restare a Napoli è una possibilità da prendere in considerazione, poi è ovvio che Gianluca è apprezzato da diverse società in varie categorie, ma Gianluca ha la testa giusta, poi è stato accolto bene dal gruppo ed è sereno”.