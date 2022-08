Gaetano: "Devo puntare al salto di qualità dopo due anni di Cremona. Le sterzate di Zielinski sono fantastiche"

"Dopo due anni e mezzo a Cremona, il campionato vinto, ora si punta al salto di qualita' con la serie A. Cosa ruberei ai miei compagni? Le sterzate di Zielinski sono fantastiche, calcia bene con i due piedi. Il sinistro di Fabian, la sua eleganza quando tocca il pallone, con il sinistro la mette nell'angolino. Lobotka è bravissimo nei primi passi veloci. Anguissa è forte.

Regalo a Politano? Vediamo dopo, siamo una famiglia. Chi si veste meglio e chi peggio? Siamo vestiti tutti uguali in ritiro. Poi ricordo Malcuit che non è piu' con noi. Anguissa? Dalle foto su Instagram ha anche un futuro come modello. Juan Jesus parla bene napoletano, spesso dice "ce magnamm!"".