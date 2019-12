Fruscio: "Mertens è vicino all'Inter, può andare già a gennaio! Ancelotti non è sicuro di mangiare il panettone"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuta Marika Fruscio, opinionista tv. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Stiamo dando la colpa ad Ancelotti e alla società, la colpa è anche dei giocatori perché è evidente la mancanza d’intensità in campionato e non in Champions. Molti hanno già la valigia in mano e sanno che la Champions è una buona vetrina. Nel campionato non ci crede più nessuno. Insigne, Koulibaly, son tanti quelli che stanno facendo male. Anche Fabian Ruiz. Mertens è vicino all’Inter, può andare a Milano già a gennaio. Poi non è sicuro che Ancelotti mangi il panettone, circolano già altri nomi”.