Frosinone, Stirpe: "Le condizioni per finire la stagione sul campo ci sono!"

Serie A - Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Se valgono le classifiche che si sono cristallizzate all’ultima giornata giocata, per le promozioni e retrocessioni o salgono in tre o non sale nessuno. La terza classificata in Serie B viene scelta per essere promossa secondo il sistema dei playoff. Se non ci fossero i playoff salirebbe direttamente. Se il campionato viene fermato e cristallizzato o salgono in tre e retrocedono in tre oppure si dà modo al sistema dei playoff di svolgersi. Ci sarebbero troppi contenziosi in tribunale e noi abbiamo già detto che avremmo fatto ricorso alle autorità in caso di torti o irregolarità. Io mi auspico un’estate in cui si giochi perché ci sono ancora delle finestre per poter giocare. Penso che se si fanno partire gli allenamenti il 25 maggio, si hanno tre settimane per gli allenamenti, e il 15 giugno il campionato ricomincerà, giocando ogni tre giorni il campionato potrebbe concludersi entro il 31 luglio, come richiede la Uefa. Ritengo ci siano le condizioni per concludere i campionati sul campo”.