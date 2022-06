Guido Angelozzi, ds del Frosinone, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Zerbin? Conosco bene Cristino Giuntoli, lui sa bene cosa può dare Zerbin. Stravedo per questo ragazzo: ha fatto 9 gol e cose grandiose. Ha esordito in Nazionale, un sogno. Se una società non crede nei prodotti italiani giovani, è sbagliato. Bisogna avere la forza di far restare nella rosa questi ragazzi: alla fine si impongono.