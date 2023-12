Frosinone, Di Francesco: "Impresa dei ragazzi, tutto merito del duro lavoro negli allenamenti. Sono contento della disponibilità dei ragazzi"

Eusebio Di Francesco parla al termine di Napoli Frosinone di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset:

"Impresa! Ma dentro l'impresa c'è tanto. I ragazzi hanno interpretato la partita alla grande con sacrificio e consapevolezza. Tanti giocatori che hanno giocato poco si sono messi in mostra con una grande prestazione. Terribili i ragazzi, sono contento che lo siano e che hanno voglia di mettersi in mostra e a disposizione tra di loro. Sono contento per la società e il presidente che fanno i sacrifici per poter farci lavorare tranquillamente. Anche i tifosi sono stati splendidi. Ci vuole passione, determinazione, voglia di arrivare e duro lavoro. E' questo che mi sono imposto appena sono arrivato a Frosinone. Barrenechea è il vero regista del calcio, è un mix di tutte le caratteristiche che servono per essere al top nel calcio. Il merito è dei ragazzi che hanno capito che per fare queste imprese devi passare per allenamenti duri. Sono contento che i giocatori hanno tante richieste, ma ho fatto già dei discorsi a loro. Il loro sogno è la salvezza del Frosinone, poi avranno grandi soddisfazioni nella loro carriera se riusciranno a raggiungere quest obiettivo".