Leonardo Corsi, agente di Domenico Frare, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com:

Tra i suoi assistiti c'è anche Domenico Frare, difensore classe '96 del Cittadella per il quale proprio il Napoli si era interessato: "Piaceva molto a Giuntoli, ma se non arriva un'offerta convincente credo che rimarrà. L'obiettivo del club è quello di puntare su di lui per provare a salire in Serie A".