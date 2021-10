Formazioni Napoli Legia, Spalletti annuncia: "Ci saranno dei cambi"

Conferenza Luciano Spalletti pre Napoli-Legia Varsavia con le scelte di formazioni.

Formazioni Napoli Legia Varsavia, le parole di Spalletti

Probabili formazioni Napoli Legia Varsavia.

"Parlare di turnover è abbastanza offensivo per questi giocatori. Non parlo di turnover. Giocano i calciatori titolari che sono adatti per giocare questa partita, non si può usare questo modo di dire che intacca il livello di professionalità di questi giocatori. Mertens gioca perché è un titolare non perché si fa turnover, lo stesso vale per Demme e tutti gli altri. Juan Jesus può fare più ruoli, può esserci lui in quel ruolo da terzino perché può farlo. Facciamo valutazioni anche con Canonico, De Luca tra medici e resto dello staff per mettere in campo la squadra per vincere la partita".

Spalletti Napoli Legia Varsavia

Calendario Napoli Europa League