Forgione: "Tutto vero, il miliardario Rocco Commisso voleva comprare la Ssc Napoli: ADL ha rifiutato!"

Lo scrittore Angelo Forgione, attraverso la sua pagina Facebook, ha svelato un interessante retroscena sulla presunta offerta che avrebbe rifiutato Aurelio De Laurentiis per la cessione della Ssc Napoli

Calciomercato Napoli, ecco chi sarebbe il presunto acquirente del club

"Aurelio De Laurentiis ha confidato al Corriere dello Sport di aver rifiutato ben 900 milioni di euro per vendere la SSC Napoli. Mi risulta che un tentativo c'è stato davvero, non so se a queste cifre, e che l'abbia fatto Rocco Commisso, italo-americano, presidente della squadra di calcio dei New York Cosmos, che già qualche mese fa aveva provato a prendere il Milan. E un altro tentativo qualche tempo fa l'aveva fatto il canadese Joey Saputo prima di prendere il Bologna".