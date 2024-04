Fogliamanzillo a CN24: "ADL si è preso tutte le responsabilità: aver scelto già il DS è un bene, sarà rivoluzione"

Mario Fogliamanzillo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Fogliamanzillo sul Napoli

"Non avevo mai creduto nella possibilità che il Napoli riuscisse miracolosamente a centrare la Champions, anche nell'anno nel quale ne andranno 5. Grosse carenza, Napoli neanche lontanamente quello dell'anno scorso che ha vinto lo scudetto. Servono progetti e lucidità per scegliere le persone giuste. E' stato un disastro. Difficile avere la certezza che il presidente si sia ravveduto. Ha avuto l'onestà intellettuale di prendersi le responsabilità di tutta la stagione. Aver già individuato il direttore sportivo che possa procedere ad una rivoluzione, è un bene. Se ad agosto avessimo detto che questa squadra non si fosse qualificata alla Champions, nessuno ci avrebbe creduto. E' stato un fallimento. Ero fiducioso per il finale di stagione, conoscendo Calzona e godendo della mia fiducia, pensavo potesse incidere facendo evitare gli strafalcioni difensivi ma il secondo gol subito è gravissimo, neanche nei campionati minori si vede una tale disorganizzazione difensiva".