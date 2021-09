Floro Flores: "Osimhen? Stiamo calmi, Napoli ti fa passare da un eccesso all'altro. Ancelotti? Fece un casino..."

Napoli Calcio - Antonio Floro Flores è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il secondo gol di Osimhen col Leicester è strordinario, da attaccante vero. L'entusiasmo è contagioso, ma bisogna restare con i piedi per terra perchè a Napoli si passa da un eccesso all'altro. Con Ancelotti è stato fatto un grande casino, poi sistemato in parte con Gattuso e ora con Spalletti il Napoli è in buone mani".