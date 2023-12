Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Parma anche di mercato dopo che sono venute fuori le voci di un possiible interessamento a Zanoli del Napoli in prestito a gennaio a seguto dell'infortunio di Dodo: “Non c’è un settore in particolare nel quale intervenire, siamo pronti alle esigenze della squadra e del mister se serve per rafforzare, non facciamo mercato che non serve”.