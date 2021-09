Napoli calcio - Riccardo Saponara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Fiorentina: "Il mister ci ha detto fin dalla prima giornata di tenere d'occhio il Napoli per il suo grande gioco, andremo ad affrontare forse la squadra che sta meglio in A. Sarà interessante per capire a che punto siamo e se possiamo competere con squadre di quel livello".