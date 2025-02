Ultimissime calcio Napoli - “Pensa di aver spinto lo Scudetto verso Napoli?”, questa una delle varie domande poste a Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo Fiorentina-Inter 3-0.

Fiorentina-Inter, il commento di Palladino sul Napoli

Il tecnico, napoletano come noto a tutti, tuttavia ha glissato: “No, penso che la Fiorentina abbia fatto una grande prestazione. Sono tre punti importanti per la classifica anche se non l’ho ancora vista. E in alto non guardo…”.