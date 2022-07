Fiorentina, Italiano: "Milenkovic? Ad oggi è un nostro giocatore: è normale che interessi a grandi club"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato al termine delle amichevoli di oggi dei Viola, parlando anche di calciomercato:

“Avevamo fatto bene anche nella prima ma oggi siamo andati meglio. Qualcuno era appesantito dai carichi di lavoro, come Jovic. Lui deve ritornare ad essere un calciatore vero ed era logico mandarlo di nuovo in campo. Per il resto abbiamo fatto bene contro due avversari diversi”.

Su Milenkovic: “Nikola è un giocatore della Fiorentina, penso che tanti giocatori nostri sono stati apprezzati da altre squadre. In questo momento è un nostro calciatore, si sta allenando con abnegazione e serietà. Lo stiamo trattando come un nostro calciatore importante”.