Fiorentina, Iachini in conferenza: "Rigore Napoli? Caduta plateale, c'è rammarico ma poteva andarci peggio"

Serie A - Giuseppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo Fiorentina-Napoli:

"Volevamo fare una partita importante e far risultato, abbiamo comunque corso e fatto una gara gagliarda. Loro avevano forti motivazioni, sul piano dell'atteggiamento difensivo siamo stati quasi perfetti, non abbiamo concesso quasi nulla. Abbiamo sbagliato delle giocate e dei fraseggi che avrebbero potuto creare pericoli. Come brillantezza ci è mancato qualcosa, era la terza partita in dieci giorni. Potevamo essere più pericolosi, nel secondo tempo stavamo facendo bene poi questo calcio d'angolo ha messo la partita su binari ancora più complicati. Il secondo gol è capitato con un autogol, siamo rammaricati. Volevo forzare qualcosa in più ma ho visto che facevamo fatica, scoprirsi ulteriormente poteva essere rischioso perché loro hanno giocatori molto rapidi e veloci. Avremmo potuto rischiare qualcosa che non meritavamo, dispiace per il rigore perché c'è stata una caduta troppo plateale, dispiace ma è andata così. Ho visto la voglia di combattere e onorare il campionato fino alla fine. Ieri è stata una giornata di un certo tipo dal punto di visto emotivo, dopo la riunione tecnica è entrato tutto il gruppo di lavoro, compreso il presidente e mi hanno salutato. Bello il gesto della squadra con la maglia firmata da tutti i giocatori con scritto "Grazie Beppe", accompagnato da un applauso di cinque minuti. Questo la dice lunga sul gruppo che ad un certo punto della stagione era spaventata. E' stata una grande impresa riuscire a centrare l'obiettivo, il gesto di ieri fa capire quanta preoccupazione c'era, sono contento di aver potuto dare una mano. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro a Napoli, con il Napoli sta facendo bene ma non so chi arriverà. Lascio un gruppo di giocatori molto seri e professionali, i tanti cambi e ricambi ha portato un po' di scombussolamento, chi arriverà potrà perfezionare tutto e andare a prendere risultati. Non posso fare altro che augurare di trovare un percorso giusto alla Fiorentina".