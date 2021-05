Fiorentina, Iachini: "Episodio del rigore decisivo, la gara era in equilibrio. Maglia tirata ma la caduta è stata accentuata"

Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Volevamo fare una buona partita per dare continuità ai risultati. Abbiamo fatto bene sulla compattezza concedendo pochissimo ad una squadra pericolosissima come il Napoli. In uscita abbiamo sbagliato qualcosina e questo non ci ha permesso di sviluppare le situazioni offensive che abbiamo preparato. E' la terza gara in una settimana, la fatica si è fatta sentire. Sullo 0-0 la partita era in equilibrio, ha preso binari diversi per l'episodio del rigore. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma la squadra si è impegnata ed ha corso per fare un risultato importante. Rigore del Napoli? Non ho rivisto l'episodio, non posso giudicarlo. Rivedendo, la maglia è stata tirata un po', forse la caduta è stata accentuata. Dispiace perché è stato un episodio determinante. Sono decisioni dell'arbitro, dobbiamo accettarla... Dovevamo essere più incisivi, ma le energie sono venute meno. Anche perché abbiamo avuto un giorno in meno di recupero, ma sul palleggio dovevamo fare meglio. Ripeto: peccato per l'episodio del rigore. Abbiamo scelto due interni di centrocampo offensivi proprio per far male. Non era facile trovare motivazioni mentre oggi la squadra è stata motivata dall'inizio alla fine. Con un pizzico di attenzione in più potevamo portare a casa un risultato diverso. La squadra mi ha regalato una maglia su cui c'era scritto: 'Grazie, Beppe!' Tutti poi si sono alzati in piedi e mi hanno tributato un applauso. Questo denota quanta paura ci fosse in questa squadra di retrocedere. Sono contento di aver dato qualcosa alla Fiorentina. Il presidente ha fatto qualche battutino dopo la Lazio per farmi restare, ma gli ho detto che c'è un tempo per arrivare in un posto ed un tempo per andar via. La Fiorentina per me non è una squadra normale, ho grande affetto per tutto l'ambiente. Giusto salutarsi da amici dopo tutto quello che è stato fatto".