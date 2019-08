Fiorentina, Ribery si presenta: "Non sono pronto per giocare con il Napoli ma se Montella me lo chiede rispondo presente!"

Ultime notizie calcio Napoli - Franck Ribery, nuovo giocatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione. Ecco alcuni estratti riportati da Tuttomercatoweb:

"Il mio infortunio? L'allenatore ha fatto scelte diverse ma io sono sempre stato importante per il gruppo e per la squadra e ho sempre aiutato rispondendo presente. Ovviamente l'accoglienza è stata eccezionale ieri e mi ricorda Marsiglia perché la gente vive per il calcio. Stasera lo stadio sarà pieno e mi spinge a dare il massimo e lottare per la nostra maglia.