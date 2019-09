Fiorentina, Commisso: "Perdere col Napoli ci sta, ma l'arbitro ha sbagliato"

Fiorentina, mercato boom ma partenza a rilento in campionato. Nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi, Rocco Commisso ne ha parlato così: "Le due sconfitte iniziali mettono amarezza. Col Napoli ha sbagliato l'arbitro (riferimento al mancato rigore per contatto di Elseid Hysaj su Franck Riberi, ndr) ma ci può stare, mentre col Genoa c'è stato un black out e alla fine potevamo anche pareggiare. Perdere con la squadra di Ancelotti ci sta, ma dispiace per come è avvenuto. Ma siamo tranquilli, Montella deve ancora costruire e dare un'identità alla squadra".