Fiore, agente: "Il Granada vive l'Europa come una festa, al Maradona per passare il turno col vantaggio dell'andata"

Napoli Calcio - Giovanni Fiore, procuratore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Granada

“La possibilità per il Napoli della remuntada c'è, ma il 2-0 dell'andata non è un risultato facile. Se il Granada dovesse fare un gol, la situazione si complicherebbe. Il Granada ha il 60% di possibilità di passare il turno stasera. Difesa? L'Europa la vivono con molta 'illusion' e questo gioca a loro favore. Nella Liga hanno discontinuità, dopo un inizio positivo, hanno arrancato. L'Europa League è una festa, un qualcosa di storico per il club".