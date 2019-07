"Figlio di pu*** avevi ragione!", Maradona sbalordito alla presentazione al San Paolo: il racconto

Ultime calcio mercato Napoli - A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Josè Alberti, esperto di calcio sudamericano molto vicino a Maradona

“Ricordo della presentazione di Maradona? Bellissimo. Io sono stato testimone della trattativa in Spagna col Barcellona, il presidente spagnolo ci disse di bluffare sull'incedibilità di Maradona finché il Napoli non avesse completato il trasferimento. Diego non credeva alle 50mila persone del San Paolo, ma già sulla strada statale al semaforo la gente si accorgeva di Maradona. Dopo la salita delle scalinate mi disse: "Figlio di... avevi ragione", riferendosi alla passione dei napoletani che gli avevo preannunciato.

Era emozionato, non è riuscito a dire più di tre parole che ha subito dovuto prendere il pallone. Chi l'ha scoperto? Omar Sivori, è stato il primo a suggerire Maradona al Napoli, dai tempi della militanza in Argentina. Quando lo andai a vedere nei campionati minori in Argentina e già faceva numeri incredibili, tutto confermato poi tra i professionisti. Una sera a cena mi chiese cosa pensassi di lui: gli risposi che dalla testa in giù era il più grande della storia. Il Napoli senza Maradona sarebbe arrivato quinto, la Juve senza Platini avrebbe vinto lo stesso lo scudetto. Icardi al Napoli? No, il procuratore crea solo difficoltà”.