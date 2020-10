FIGC, Sibilia: "Se il governo avesse chiuso il calcio dilettantistico, i vertici del calcio avrebbero bloccato Serie A e B"

Serie A - Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista a Repubblica.

Si è letto però di alcune gare rinviate a causa dei contagi.

"Noi siamo un milione di tesserati, in proporzione la percentuale di contagi è molto più bassa che in Serie A. Prima della riapertura delle scuole in Lombardia erano state rinviate 4 gare su 900. E anche adesso siamo a poche decine di partite rinviate ogni settimana sulle migliaia previste, e tutte per un positivo che costringe all'isolamento gruppi di 30/40 persone. Non siamo noi gli untori"