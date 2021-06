Ultime notizie calcio Napoli - Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha parlato a TMW Radio:

Quale il leader di questa squadra?

"Mi fido della coppia Bonucci-Chiellini. E poi aggiungo un giocatore che è maturato tanto nell'ultimo anno, non solo tecnicamente, ed è Insigne. ha assunto un ruolo centrale negli ultimi tempi. In campo è uno che non si nasconde mai .E poi mi auguro che Raspadori segua le orme non solo di Rossi ma anche di Schillaci".