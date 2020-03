Notizie Calcio Napoli - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni della RAI:

"In caso di positività al coronavirus di un giocatore di Serie A, non possiamo escludere la sospensione del campionato. Non si può escludere nulla, ma non si possono azzaradre ipotesi che non riusciamo a prevedere".