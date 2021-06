FIGC, Gravina: "Spero di prendere un volo per Wembley: puntiamo alle semifinali"

Ultime calcio - In occasione dell’inaugurazione di Casa Azzurri a Roma, Gabriele Gravina ha parlato dell’Italia in vista dell’Europeo:

“La pandemia ha creato tantissime criticità, ma le abbiamo superate brillantemente e come sempre la nostra determinazione, e il nostro grande senso di responsabilità nel rispettare le regole, ci hanno permesso di accendere questo messaggio di speranza, perché dopodomani condivideremo con tutti un messaggio per tutto il mondo. Volevamo generare entusiasmo e da questo punto di vista questa Nazionale ha già vinto. Sappiamo le difficoltà che andiamo ad affrontare. La speranza è quella di prendere un aereo e andare a Wembley e restarci un po’, per giocarci almeno le semifinali. Io ho solo una preoccupazione e lo dico con grande serenità: mi piace questo entusiasmo, è straordinario, il cielo è sereno e spero rimanga tale ma bisogna mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione. Pensiamo ai risultati, passo dopo passo. Se ho scamaranzie? No, non ho scaramanzie particolari. C’è qualcosa ma non lo dico, lo farò in separata sede…”