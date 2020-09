Feyenoord TV, Verhoeff: "Senesi-Napoli? Non c'è un motivo apparente che lo porta lontano dall'Olanda. Ci sono tante offerte, ma il club ha le idee chiare" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Tom Verhoeff, giornalista di Feyenoord TV, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Senesi negli ultimi mesi è migliorato tantissimo diventando uno dei punti fermi della squadra. Essendo un calciatore importante stanno arrivando tante offerte, il club non è intenzionato a cederlo. il ragazzo ha un ottimo piede mancino, ma deve migliorare nella sicurezza dell'uscita palla al piede dalla difesa. Uno che ha quel piede deve migliorare in fase d'impostazione. Non c'è un motivo apparente che possa portare Senesi lontano dal Feyenoord dopo un anno qui".