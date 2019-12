Festa: "Ancelotti non è diventato un brocco da un momento all'altro, è solo un'annata particolare..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Festa, allenatore

"Il Cagliari ha fatto un'ottima campagna acquisti prendendo i giocatori che venivano da stagioni non ottime, come Nainggolan che all'Inter non aveva rispettato le aspettative. Questi giocatori a Cagliari hanno trovato un ambiente favorevole per esprimersi e la squadra sta girando bene.

Allegri ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore e quando arrivò alla Juve fu pure contestato, ma è stato bravo a gestire i campioni e la situazione non facile. Quando vai alla Juve devi solo vincere, lui ci è riuscito, ha vinto per tanti anni.

Il Napoli un allenatore bravo ce l'ha e non credo sia diventato un brocco da un giorno all'altro, magari ci sono situazioni che non conosciamo. Di certo è un'annata particolare e non si può mettere in discussione la sua carriera, ma il suo cammino a Napoli".