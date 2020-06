Ferrarese a CN24: "Verona-Napoli è una gara da tripla, ma entrambe hanno grande entusiasmo. Che peccato aver vestito l'azzurro nel periodo più brutto della storia"

Notizie Calcio Napoli - Claudio Ferrarese ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Verona e Napoli sono due squadre che hanno grande entusiasmo visti i recenti risultati, sarà una gara spigolosa: è una partita da tripla. Il Verona è una mina vagante, ma oggi senza pubblico non ci sono certezze sul risultato. Ho un ricordo stupendo della città di Napoli, purtroppo sono arrivato in un periodo disastroso. Ricordo il giorno della presentazione con dionigi, eravamo i pezzi pregiati di quella squadra. Non sono mai stato messo fuori rosa, ma scelsi di andare a Piacenza nello scambio con Marcolin. Sono orgoglioso di aver vestito quella maglia, dispiace non aver vissuto a lungo quella esperienza. Callejon? Ha dato tanto, spero possa restare ma le cose si fanno in due. Juric ha dato una grande identità alla squadra".