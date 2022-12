Ferrara: "Scudetto? Il Napoli non deve amministrare il vantaggio ma continuare a giocare. Fatemi dire una cosa su Maradona e Messi" | VIDEO CN24

Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento benefico organizzato dalla "Fondazione Ferrara Cannavaro" alla Mostra d'Oltremare:

"Per noi è sempre una grande emozione organizzare ogni anno questo evento. Questa Fondazione è nata dal 2005 che continua a sostenere progetti in favore di chi ne ha bisogno, la finalità è la cosa più importante. Quando abbiamo deciso di istituire questa Fondazione lo abbiamo fatto perchè eravamo lontani da Napoli ma ci sentivamo con il cuore sempre qui. Abbiamo sentito il dovere di restituire quella fortuna che abbiamo avuto io, Fabio, Ciro e Vincenzo. L'ho detto ad inizio Mondiale che avrei tifato Argentina. Hanno meritato di vincerlo, sono contento abbiano vinto e sono convinto anche che il nostro capitano lassù lo sia. Scudetto? Le sensazioni sono positive. Bisogna però restare sul pezzo fino alla fine, lo dice per esperienza. il Napoli ha questo vantaggio, non deve amministrarlo bensì continuare la sua marcia. Anche la sosta ha fatto bene, avevano bisogno di rifiatare.

Coincidenza Mondiale Argentina e Scudetto Napoli? Ricordo quando diego venne in ritiro dopo la vittoria del 1986. Facemmo un gran casino per festeggiarlo, Bianchi non fu contento di quella cosa (ride ndr). Fu l'anno del primo scudetto del Napoli. Che dire, questo è un dato statistico. Maradona-Messi? Davanti a Messi mi tolgo il cappello, gli pulisco le scarpe e gli porto pure la borsa, ma io ho giocato con il più grande della storia"