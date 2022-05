Addio Insigne-Napoli, Ferrara: "Come staccarsi dalla propria mamma! Ho avuto i brividi quando è entrato in campo"

Notizie Napoli calcio. Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Insigne dice addio al Napoli, ultima partita al Maradona per lui. Ecco le parole dell'ex azzurro Ciro Ferrara:

"Addio Insigne-Napoli? E' come se ti staccassi dalla propria mamma. Il distacco dalla gente di Napoli è ancora più grande, soprattutto se sei napoletano e capitano di questa squadra. So benissimo cosa sta provando Lorenzo, anche a me sono venuti i brividi quando è entrato in campo"