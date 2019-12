Ferrara a CN24: "La fondazione è il nostro orgoglio, vogliamo restituire gioia alla gente. Napoli? Ho vissuto situazioni simili, colpe condivise: nessuno è estraneo. Fiducia a Gattuso, la dirigenza ha fatto riflessioni" [VIDEO CN24]

Ultime calcio Napoli - Dicembre è un mese speciale in cui la magia del Natale dona la piacevole convinzione di poter vedere realizzati i nostri sogni. E’ quello che in concreto tenta di fare con grande impegno la Fondazione Cannavaro Ferrara -nata dalla sinergia di due coppie di fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara- che per la quarta edizione organizza a Napoli il Galà Charity Night. Grazie al Charity del 2018, la Fondazione ha realizzato due importanti progetti sociali: “La Casa di Matteo di Bacoli”, una nuova casa di accoglienza per bambini orfani con disabilità gravi, e “Un Tutor per amico” un progetto integrato contro la dispersione scolastica di studenti DSA. Nella quarta edizione del Galà Charity Night i fondi che saranno raccolti -tramite le donazioni per la cena, l'asta benefica e la lotteria- saranno destinati ad un altro vitale progetto sociale, "Un’Ambulanza per la vita", che mira all'acquisto di un mezzo di soccorso per il trasporto neonatale di emergenza a beneficio di tutta la Regione Campania. Ai microfoni di CalcioNapoli24, ha parlato Ciro Ferrara.

