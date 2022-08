Fedele: "Kim? Ha un grave problema di corsa per una frattura alla tibia. Ramadani fa il mercato del Napoli"

Calcio Napoli - Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli è agganciato al carro di Fali Ramadani, il mercato della squadra azzurra lo fa l'agente. Chalobah, Tuanzebe in entrata e Koulibaly, Jorginho in uscita al Chelsea. La squadra partenopea ha un ottimo scouting, ovvero con Michele Mantovani, ma poi il giocatore viene segnalato a Ramadani che fa da intermediario. Non è Kepa l'estremo difensore che prenderei, ma Navas mi dà più garanzie. Spalletti? Ha dimostrato nei limiti di gestione dei grandi calciatori, soprattutto con Mertens. Con Benitez venivano giocatori che erano abituati a vincere: da Liverpool, Real Madrid, insomma rose di questo calibro. Questi calciatori che stanno venendo adesso, cosa hanno vinto? Il tecnico spagnolo è stato l'unico allenatore del Napoli ad avere carisma. Kim? Ha un grave difetto di corsa, causata da una pesantissima frattura alla tibia. È difficile, dunque, che possa fare gli anticipi alla Koulibaly"