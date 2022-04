Fedele: "Spalletti è presuntuoso! Nel Napoli comandano 3 giocatori"

Enrico Fedele, ex direttore sportivo ed agente dei fratelli Cannavaro, ha parlato ai microfoni di Tv Luna della situazione attuale in casa Napoli: "Purtroppo Spalletti ha due difetti, è un po' permaloso e presuntuoso. Spalletti vuole diventare il leader della squadra, ma si è accorto che a Napoli comandano due, tra calciatori. Chi sono? Uno è sicuramente Dries Mertens. L'altro è Koulibaly anche se il senegalese è un tipo tranquillo".

"L'altro che comanda è sicuramente il portiere colombiano David Ospina. Tutti sappiamo che Dries Mertens meriterebbe di giocare di più, ma Luciano Spalletti vuole essere al centro dell'attenzione e, di conseguenza, così come è trapelato negli ultimi giorni, non scenderà in campo nemmeno contro l'Empoli dal primo minuto di gioco",