Fedele: "Il Napoli non ha ancora colmato due carenze. In mezzo al campo prenderei uno tra Bakayoko e Nzonzi"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele: “Il Napoli aveva due carenze: centrocampista e attaccante e al momento non sono state colmate. Ho fatto trattative che nessuno conosceva, oggi invece c’è molta più spettacolarità. Quando vuoi realmente un calciatore vai da lui, lo fai firmare e torni. La mia formazione ideale? 4-2-3-1 fatto da Meret in porta, Di Lorenzo o Malcuit, Manolas, Koulibaly e Ghoulam in difesa. Allan e Bakayoko a centrocampo, Callejon, Fabian Ruiz o Zielinksi e Insigne dietro la punta Icardi o Cavani A centrocampo mi piacerebbe uno tra Bakayoko o Nzonzi in attacco invece Icardi o Cavani".