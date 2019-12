Fedele: "Gattuso tra sei mesi va via, bisogna puntare alla Coppa Italia! Fallimento tecnico e giocatori normali"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Serve un regista e un terzino sinistro, ma per fare cosa? Questo è un falimento di un progetto tecico. Gattuso tra sei mesi se ne va, il Napoli deve puntare alla Coppa Italia. Gattuso cercherà di mettere le cose a posto anche se nella ripresa di domenica è stato il peggiore in campo quando ha cambiato Ruiz giocando con quattro giocatori in avanti sapendo che il Parma gioca in contropiede".

"I calciatori sono normali, Gattuso li deve prendere con la mazza".