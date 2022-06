Fedele consiglia ADL: "Prendi Cavani al posto di Mertens"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Enrico Fedele:

“Dipendesse da me, non farei lo scambio Zielinski-Luis Alberto. A me piace molto Zielinski. Terrei Ospina, Koulibaly e prenderei Cavani al posto di Mertens. Politano invece non lo terrei. Quest’anno sarebbe giusto puntare su calciatori che non vanno al mondiale. Bernardeschi o Politano? Fisicamente Bernardeschi, tecnicamente Politano. Ero convinto che Bernardeschi potesse fare il terzino tipo Zambrotta. Il presidente De Laurentiis più parla e più fa danni. Quello che ho sentito negli ultimi giorni mi fa rabbrividire. Per lottare per lo scudetto non si devono vedere i giocatori più importanti, tipo Koulibaly”.