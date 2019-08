Fedele: "De Laurentiis è in disaccordo con Ancelotti. A questo Napoli serve un attaccante, il presidente vuole Lozano"

Calciomercato Napoli - Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex dirigente e procuratore Enrico Fedele:

"Io sono in disaccordo con Ancelotti e lo è anche ADL e l'ha detto lui stesso. Il presidente vuole un altro attaccante, possibilmente dall'estero come arriverà Lozano con il decreto crescita. Icardi? L'importante è il suo ok, altrimenti si sta perdendo tempo. Se hai un accordo col giocatore, puoi andare anche negli ultimi giorni a trattare con i club. Al Napoli serve un attaccante per poter competere anche perché la la Juve è abituata ad un altro modo di difendere ed il Napoli può approfittarne".