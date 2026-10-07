Favasuli, l'agente: "Rimpianto per la Fiorentina? Il destino l'ha portato al Napoli, cercherà di fare la sua carriera lì"
Le Interviste 15:30
Ultime notizie Napoli, parla l'agente di Costantino Favasuli
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Ultime notizie Napoli, parla l'agente di Costantino Favasuli
Ultime notizie Napoli - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Costantino Favasuli, difensore della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio FirenzeViola.
Favasuli-Napoli, parla l'agente Giuffredi
Di seguito uno stralcio del suo intervento:
"Se Favasuli è un rimpianto per la Fiorentina? Ognuno ha il suo percorso e il suo destino, si vede che il suo era da altre parti. Non parlerei di rimpianto perché la Fiorentina ha fatto delle scelte e oggi si ritrova con giocatori bravi e forti. C'era un bel numero di terzini destri a Firenze. Magari con qualche terzino in meno Paratici avrebbe fatto di tutto per riportarlo in Toscana. Il destino l'ha portato al Napoli quindi cercherà di fare la sua carriera lì".
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